Управління маршрутами: ОВА приєднаються до електронного кабінету перевізника

Обласні військові адміністрації (ОВА) отримають можливість використовувати електронний кабінет перевізника, зокрема для організації конкурсів на міжобласні автобусні маршрути.

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Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Про зміни у сфері внутрішніх перевезень

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач провів зустріч із профільними заступниками голів обласних військових адміністрацій, де обговорили основні зміни у сфері внутрішніх пасажирських перевезень. Мова йде про реалізацію вже затверджених ініціатив та заплановані на цей рік проєкти в цій галузі.

Серед них:

спрощення проведення конкурсу на внутрішні маршрути завдяки цифровізації процедури;

доступний порядок відкриття нових маршрутів;

цифровізацію дозволів на перевезення;

наповнення реєстру автобусних маршрутів;

використання Переліку автостанцій в організації перевезень та інші питання.

Пріорітети на 2025 рік

Цього року основними пріоритетами є повна цифровізація процесу конкурсу та створення можливості відкривати нові маршрути. Це важливо не лише для перевізників та держави, оскільки процедура відкриття маршрутів безпосередньо впливає на якість транспортного сполучення в регіонах. Чим простіша та доступніша процедура, тим швидше можна забезпечити транспортне сполучення для громадян.

Окрім прискорення процедури, важливо зберегти антикорупційні запобіжники та мінімізувати ризики зловживань під час проведення конкурсів, що досягається завдяки цифровізації. Не менш важливим є комфорт пасажирів під час поїздки. Згідно з нещодавніми змінами до законодавства, організатори конкурсів на перевезення повинні перевіряти клас комфортності автобусів, що подаються для обслуговування маршрутів, зазначив Деркач.

Мінрозвитку скоро почне проводити конкурси на міжобласні маршрути через електронний кабінет перевізника. Згодом, систему буде масштабовано для обласних військових адміністрацій.

Мінрозвитку готує профільні акти для відкриття нових міжобласних автобусних маршрутів, оскільки з 2015 року не було введено жодного нового маршруту. Це змінить ситуацію, зокрема в процесі проведення конкурсів.

Про цифровізацію

Нагадаємо, у міському застосунку “Київ Цифровий” з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.

Додамо, що в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою.

Зауважимо, що з 20 лютого міжнародним перевізникам пасажирів доступні функції відкриття, продовження та внесення змін до міжнародних маршрутів в онлайн-кабінеті перевізника.