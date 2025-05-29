В Anthropic считают, что ИИ уничтожит половину начальных должностей в бизнесе

Искусственный интеллект может повлечь за собой массовое высвобождение работников в сфере бизнеса, финансов, права, консалтинга и других отраслей, где доминируют так называемые "белые воротнички", а половина всех начальных должностей в деловой сфере может исчезнуть в течение ближайших пяти лет. Это может привести к стремительному росту безработицы до 10–20%.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Аxios.

По словам Амодея, правительство США и компании, разрабатывающие искусственный интеллект, больше не могут игнорировать риски — необходимо откровенно признать, что технология стремительно подходит к способности заменить людей в выполнении широкого спектра задач.

Anthropic, как и другие ведущие компании – OpenAI, Google, Meta – активно совершенствует крупные языковые модели (LLM), которые уже сейчас способны на производительность, которая уравнивается или превышает человеческую во многих областях: программирование, юридический анализ, финансовая аналитика, маркетинг, поддержка клиентов. Эти модели частично выполняют задачи, которые еще вчера были зарезервированы для младших работников.

Индустрия уже переходит к следующему этапу – созданию "агентов", которые могут выполнять сложные рабочие функции самостоятельно, без участия человека. Это не футуризм: многие такие системы уже функционируют в бизнесе, еще больше – на подходе.

Эти волнения подкрепляются конкретными примерами. Microsoft уже уволила 6000 работников, Walmart — 1500, CrowdStrike сократила 5% персонала, прямо ссылаясь на трансформацию, которую приносит ИИ. Meta прогнозирует, что уже в этом году среднее звено кодеры станут ненужными, поскольку ИИ сможет полностью выполнять их работу.

Последствия могут быть историческими. С одной стороны, экономика получит безумный рост эффективности. С другой стороны, десятки миллионов людей могут остаться без работы почти мгновенно, без периода адаптации. Предыдущие технологические революции тоже заменяли работников, но растягивались на десятилетия. На этот раз все будет происходить гораздо быстрее.

Правительство США не вводит системное регулирование ИИ и не информирует общество о возможных потрясениях. Бизнес, в свою очередь, молча готовится к переходу: компании уже сегодня прекращают создавать новые вакансии или нанимать людей на увольняющихся, ожидая, когда ИИ будет готов взять эти функции на себя.

"Мы, как разработчики этой технологии, должны быть честными относительно того, что будет дальше. Если мы ошибаемся — хорошо. Но если мы правы, нужно действовать уже сейчас", — отмечает Амодей.

Несмотря на масштабы тревог, Амодей не теряет надежды. Он видит варианты смягчения последствий через государственную политику, образование, переподготовку кадров и ответственность бизнеса. Но главное, по его словам, прекратить делать вид, что угрозы не существует.

Добавим, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что искусственный интеллект генерирует до 30% кода в проектах компании, и эта доля продолжает расти.