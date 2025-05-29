У Anthropic вважають, що ШІ знищить половину початкових посад у бізнесі

Штучний інтелект може спричинити масове вивільнення працівників у сфері бізнесу, фінансів, права, консалтингу та інших галузей, де домінують так звані "білі комірці", а половина всіх початкових посад у діловій сфері може зникнути протягом найближчих п’яти років. Це може спричинити стрімке зростання безробіття до 10–20%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Аxios.

За словами Амодея, уряд США та компанії, які розробляють штучний інтелект, більше не можуть ігнорувати ризики — необхідно відверто визнати, що технологія стрімко наближається до здатності замінити людей у виконанні широкого спектру завдань.

Anthropic, як і інші провідні компанії — OpenAI, Google, Meta — активно вдосконалює великі мовні моделі (LLM), які вже зараз здатні на продуктивність, що зрівнюється або перевищує людську у багатьох сферах: програмування, юридичний аналіз, фінансова аналітика, маркетинг, підтримка клієнтів. Ці моделі вже частково виконують завдання, які ще вчора були зарезервовані для молодших працівників.

Індустрія вже переходить до наступного етапу — створення "агентів", які можуть виконувати складні робочі функції самостійно, без участі людини. Це не футуризм: багато таких систем уже функціонують в бізнесі, ще більше — на підході.

Ці тривоги підкріплюються конкретними прикладами. Microsoft уже звільнила 6000 працівників, Walmart — 1500, CrowdStrike скоротила 5% персоналу, прямо посилаючись на трансформацію, яку приносить ШІ. Meta прогнозує, що вже цього року середньої ланки кодери стануть непотрібними, оскільки ШІ зможе повністю виконувати їхню роботу.

Наслідки можуть бути історичними. З одного боку, економіка отримає шалене зростання ефективності. З іншого — десятки мільйонів людей можуть залишитися без роботи майже миттєво, без періоду адаптації. Попередні технологічні революції також замінювали працівників, але розтягувалися на десятиліття. Цього разу все відбуватиметься значно швидше.

Уряд США не запроваджує системного регулювання ШІ і не інформує суспільство про можливі потрясіння. Бізнес, у свою чергу, мовчки готується до переходу: компанії вже сьогодні припиняють створювати нові вакансії або наймати людей на ті, що звільняються, чекаючи, коли ШІ буде готовий узяти ці функції на себе.

"Ми, як розробники цієї технології, маємо бути чесними щодо того, що буде далі. Якщо ми помиляємося — добре. Але якщо ми маємо рацію, потрібно діяти вже зараз", - наголошує Амодей.

Попри масштаби тривог, Амодей не втрачає надії. Він бачить варіанти пом’якшення наслідків — через державну політику, освіту, перепідготовку кадрів і відповідальність бізнесу. Але головне, за його словами, — припинити робити вигляд, що загрози не існує.

Додамо, що генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що штучний інтелект наразі генерує до 30% коду в проектах компанії, і ця частка продовжує зростати.