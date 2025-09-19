- Категория
В "Библиотеке комплектующих" уже более 170 компонентов украинского производства.
В сервисе Министерства обороны "Библиотека комплектующих" отечественным производителям вооружения и военной техники доступно уже более 170 изготавливаемых в Украине компонентов. Это, в частности, антенны, аккумуляторные батареи, рамы для FPV-дронов, полетные контроллеры, пропеллеры отечественного производства.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Отмечается, что Библиотека комплектующих работает как безопасная цифровая база продукции только проверенных производителей. Среди наиболее представленных в ней компонентов:
- 45 антенн разных типов;
- 27 аккумуляторных батарей;
- 12 рам для FPV-дронов;
- 7 полетных контроллеров (FC);
- 6 усилителей РЭБ;
- пропеллеры, видеоусилители, модули магнетометра и модули GNSS, серворейки и другие специализированные комплектующие.
Также в сервисе производители вооружения и военной техники могут найти 11 услуг, среди которых: токарные, фрезерные, ЧПУ-работы, металлообработка, литье, 3D-печать.
В настоящее время доступ к "Библиотеке комплектующих" предоставлен почти 200 украинским компаниям.
Сервис помогает производителям компонентов и готовых изделий быстрее находить друг друга, налаживая партнерства и покупать необходимые им детали и услуги внутри страны.
В Минобороны отмечают, что украинским оружейникам выгоднее и быстрее закупать комплектующие у отечественных партнеров, чем тратить время и ресурсы на поиск за границей.
" Библиотека комплектующих " - это безопасная цифровая платформа, где производители орудия и комплектующих — БпЛА, НРК, РЭБ и РЭР — могут просто находить друг друга, налаживать партнерство и расширять локальное создание.
Также в Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.