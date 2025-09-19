Запланована подія 2

В "Библиотеке комплектующих" уже более 170 компонентов украинского производства.

Фото: Генштаб ссссу

В сервисе Министерства обороны "Библиотека комплектующих" отечественным производителям вооружения и военной техники доступно уже более 170 изготавливаемых в Украине компонентов. Это, в частности, антенны, аккумуляторные батареи, рамы для FPV-дронов, полетные контроллеры, пропеллеры отечественного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что Библиотека комплектующих работает как безопасная цифровая база продукции только проверенных производителей. Среди наиболее представленных в ней компонентов:

  • 45 антенн разных типов;
  • 27 аккумуляторных батарей;
  • 12 рам для FPV-дронов;
  • 7 полетных контроллеров (FC);
  • 6 усилителей РЭБ;
  • пропеллеры, видеоусилители, модули магнетометра и модули GNSS, серворейки и другие специализированные комплектующие.

Также в сервисе производители вооружения и военной техники могут найти 11 услуг, среди которых: токарные, фрезерные, ЧПУ-работы, металлообработка, литье, 3D-печать.

В настоящее время доступ к "Библиотеке комплектующих" предоставлен почти 200 украинским компаниям.

Сервис помогает производителям компонентов и готовых изделий быстрее находить друг друга, налаживая партнерства и покупать необходимые им детали и услуги внутри страны.

В Минобороны отмечают, что украинским оружейникам выгоднее и быстрее закупать комплектующие у отечественных партнеров, чем тратить время и ресурсы на поиск за границей.

" Библиотека комплектующих " - это безопасная цифровая платформа, где производители орудия и комплектующих — БпЛА, НРК, РЭБ и РЭР — могут просто находить друг друга, налаживать партнерство и расширять локальное создание.

Также в Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.

Автор:
Светлана Манько