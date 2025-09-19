- Категорія
У "Бібліотеці комплектуючих" вже понад 170 компонентів українського виробництва
У сервісі Міністерства оборони "Бібліотека комплектуючих" вітчизняним виробникам озброєння та військової техніки доступні вже понад 170 компонентів, які виготовляються в Україні. Це, зокрема, антени, акумуляторні батареї, рами для FPV-дронів, польотні контролери, пропелери вітчизняного виробництва.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба оборонного відомства
Зазначається, що "Бібліотека комплектуючих" працює як безпечна цифрова база продукції лише перевірених виробників. Серед найбільш представлених у ній компонентів:
- 45 антен різних типів;
- 27 акумуляторних батарей;
- 12 рам для FPV-дронів;
- 7 польотних контролерів (FC);
- 6 підсилювачів РЕБ;
- пропелери, відеопідсилювачі, модулі магнетометра і модулі GNSS, серворейки та інші спеціалізовані комплектуючі.
Також у сервісі виробники озброєння та військової техніки можуть знайти 11 послуг, серед яких: токарні, фрезерні, ЧПУ-роботи, металообробка, лиття, 3D-друк.
Наразі доступ до "Бібліотеки комплектуючих" надано майже 200 українським компаніям.
Сервіс допомагає виробникам компонентів та готових виробів швидше знаходити один одного, налагоджували партнерства та купувати необхідні їм деталі й послуги всередині країни.
В Міноборони наголошують, що українським зброярам вигідніше та швидше закуповувати комплектуючі у вітчизняних партнерів, ніж витрачати час і ресурси на пошук за кордоном.
"Бібліотека комплектуючих" - це безпечна цифрова платформа, де виробники зброї та комплектуючих — БпЛА, НРК, РЕБ та РЕР — можуть легко знаходити одне одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.
Також в Україні запрацювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.