В Черном море у побережья Болгарии затонул танкер Gas Husky, перевозивший 3,4 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа из Египта в Румынию. По данным местных властей, судно получило четыре удара. Всех 19 членов экипажа удалось спасти.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

Танкер под флагом Либерии подал сигнал бедствия утром 17 ноября, после чего начал тонуть примерно в 80 км к востоку от болгарского города Бяла.

Губернатор Варненской области Марио Смарков подтвердил, что судно получило четыре удара. В то же время, информации о типе беспилотников, которые могли атаковать танкер, пока нет.

Два источника Reuters в сфере морской безопасности сообщили, что судно было поражено беспилотной системой.

Компания из Греции, управляющая танкером, не ответила на запрос журналистов по поводу комментария.

В Черном море растет количество атак на суда

Инцидент произошел через день после того, как в этом же районе затонуло грузовое судно, перевозившее пшеницу.

По данным компании по морской безопасности Diaplous, с середины июля 2026 года у побережья Болгарии и Румынии атаковали по меньшей мере 17 судов.

В результате серии нападений более 20 моряков пропали без вести и, вероятно, погибли.

Рост числа атак вызывает обеспокоенность по поводу распространения опасности для гражданского судоходства в Черном море, в частности вблизи территорий стран НАТО.

Воды на территории Болгарии и Румынии стали одним из основных маршрутов морских перевозок из Украины, которая остается крупным мировым экспортером зерна.

Украинские черноморские порты неоднократно подвергались российским обстрелам после начала полномасштабного вторжения.

В то же время, болгарские и румынские чиновники осторожно высказываются об ответственности за атаки у своих берегов. Некоторые представители властей и эксперты по морской безопасности предполагают причастность России, однако Москва эти обвинения отрицает.

Россия, со своей стороны, обвиняет Украину в атаках на российские суда в других районах Черного моря.

Напомним, ранее в Черном море вблизи Болгарии затонуло судно из 3 тыс. тонн пшеницы после атаки морского беспилотника. Грузовое судно Betul8 направлялось из Румынии в Египет. Всех 12 членов экипажа спасли.