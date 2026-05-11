В Comf выросли продажи на моющие пылесосы и эпиляторы — компания отчиталась о результатах первого квартала.

Компания Comfy по итогам первого квартала 2026 года увеличила выручку до 14 млрд грн. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Сумма уплаченных налогов и сборов составила 643 млн. гривен, что на 14% больше, чем в первом квартале 2025 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании отмечают, что с начала года была обновлена управленческая модель с фокусом на эффективность: пересмотрены операционные процессы, оптимизирован customer journey и расширена автоматизация и цифровизация внутренних сервисов.

Ключевым драйвером остается онлайн-направление. Доля e-commerce в общих продажах выросла до 36,6% (+6,6 в.п. г/г), то есть фактически каждая третья покупка у Comfy уже совершается онлайн.

Мобильное приложение генерирует более трети онлайн-продаж. За квартал количество его загрузок выросло на 8%, а доля активных пользователей (MAU) - на 38% в годовом исчислении.

"Рынок ритейла и поведение клиентов меняется. Граница между офлайн и онлайн магазинами практически стерлась — и клиент хочет получать лучший опыт независимо от выбранного пути к покупке. Поэтому в 2026 году мы инвестируем в цифровизацию и удобство каждого шага клиентского пути. Один из ключевых шагов — тестирование функционала маркетплейса " .

Смена потребительских трендов

В компании отметили, что в первом квартале 2026 года наблюдается смещение спроса в сторону практических и технологических решений. Быстрее всего росли категории:

моющие пылесосы (+380%)

игровые клавиатуры (+374%)

refurbished-планшеты (+205%)

эпиляторы (+191%)

стайлеры для волос (+73,3%)

"Также растет спрос на фотокамеры (+65,3%), мультипечи (+46,4%), сушильные машины (+23,8%) и ноутбуки (+23,7%)", добавили в COMFY.

Развитие сети и возобновление работы

В первом квартале Comfy открыла два новых магазина: в Киеве в ТРЦ Victoria Gardens и двухэтажный объект в Днепре. Также возобновил работу магазин в Запорожье, пострадавший в результате попадания российского дрона в ТЦ "Амстор" в начале года.

По состоянию на конец марта сеть насчитывает 115 магазинов в 56 городах Украины. К концу 2026 года компания планирует еще два открытия.

Напомним, ранее Президент Comfy Игорь Хижняк отмечал, что общие материальные потери сети в результате войны составляют около 130 млн грн из-за разрушенных и поврежденных магазинов. В то же время, он подчеркивал, что компания продолжает инвестировать в развитие, логистику и поддержку сотрудников даже в военных условиях.