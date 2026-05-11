У Comfу зросли продажі на миючі пилососи та епілятори — компанія відзвітувала про результати першого кварталу

Comfy
У Comfy фіксують зростання попиту на практичні й технологічні товари у 2026 році. Фото з відкритих джерел.

Компанія Comfy за підсумками першого кварталу 2026 року збільшила виторг до 14 млрд грн. Це на 28% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Сума сплачених податків та зборів склала 643 млн гривень, що на 14% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.  

Як повідомляє Delo.ua про це повідромила пресслужба компанії.

У компанії зазначають, що з початку року було оновлено управлінську модель із фокусом на ефективність: переглянуто операційні процеси, оптимізовано customer journey та розширено автоматизацію й цифровізацію внутрішніх сервісів.

Частка онлайн-продажів сягнула 36,6%

Ключовим драйвером залишається онлайн-напрям. Частка e-commerce у загальних продажах зросла до 36,6% (+6,6 в.п. р/р), тобто фактично кожна третя покупка в Comfy уже відбувається онлайн.

Частка онлайн-покупок компанії складає понад третину від загального виторгу.

Мобільний застосунок генерує понад третину онлайн-продажів. За квартал кількість його завантажень зросла на 8%, а частка активних користувачів (MAU) — на 38% у річному вимірі.

"Ринок ритейлу та поведінка клієнтів змінюється. Межа між офлайн та онлайн магазинами практично стерлась — і клієнт хоче отримувати найкращий досвід незалежно від обраного шляху до покупки. Тому в 2026 році ми інвестуємо в цифровізацію та зручність кожного кроку клієнтського шляху. Один із ключових кроків — тестування функціоналу маркетплейсу", — розповів СЕО Comfy  Геннадій Вербиленко. 

Зміна споживчих трендів

У компанії зазначили, що у першому кварталі 2026 року спостерігається зсув попиту в бік практичних і технологічних рішень. Найшвидше зростали категорії:

  • миючі пилососи (+380%)
  • ігрові клавіатури (+374%)
  • refurbished-планшети (+205%)
  • епілятори (+191%)
  • стайлери для волосся (+73,3%)

“Також зростає попит на фотокамери (+65,3%), мультипечі (+46,4%), сушильні машини (+23,8%) та ноутбуки (+23,7%)”, додали в COMFY.

Розвиток мережі та відновлення роботи

У першому кварталі Comfy відкрила два нові магазини: у Києві в ТРЦ Victoria Gardens та двоповерховий об’єкт у Дніпрі. Також відновив роботу магазин у Запоріжжі, який постраждав унаслідок влучання російського дрона в ТЦ "Амстор" на початку року.

Станом на кінець березня мережа налічує 115 магазинів у 56 містах України. До кінця 2026 року компанія планує ще два відкриття.

Нагадаємо, раніше Президент Comfy Ігор Хижняк зазначав, що загальні матеріальні втрати мережі через війну становлять близько 130 млн грн через зруйновані та пошкоджені магазини. Водночас він підкреслював, що компанія продовжує інвестувати в розвиток, логістику та підтримку співробітників навіть у воєнних умовах.  

Автор:
Олена Черкасець