В "Дії" возобновили услугу купли и продажи авто и обещают новый крутой сервис для водителей

В приложении "Дія" 27 января возобновили услугу купли и продажи авто после временной приостановки работы государственных реестров из-за масштабной кибератаки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Назначайте встречу с покупателем или продавцом в удобное время и в удобном месте. Несколько минут в Дії, обмен ключами и деньгами — и готово. Новый техпаспорт подтянется в Дії сразу, а физический поступит по почте", — отметил он.

Министр подчеркнул, что при покупке авто через "Дію" водитель может выбрать эксклюзивные номера серии DI. Также мобильное приложение проверит машину на обременение, аресты и розыск.

"Вдруг с ласточкой что-то не так — "Дія" не даст завершить сделку. Вам как покупателю остается только посмотреть машину на СТО и сделать несколько кликов в приложении", — подчеркнул Федоров.

В то же время глава Минцифры анонсировал "еще один крутой сервис для водителей", который появится в "Дії" в течение 2025 года.

Напомним, сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, которые достаточно популярны среди автовладельцев.

Заметим, 55% граждан Украины используют электронные услуги, а уровень их удовлетворения увеличился до 84% в 2024 году, что на 5% выше по сравнению с 2023 годом.