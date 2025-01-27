У "Дії" відновили послугу купівлі й продажу авто та обіцяють новий крутий сервіс для водіїв

У застосунку "Дія" 27 січня відновили послугу купівлі й продажу авто після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Призначайте зустріч з покупцем або продавцем у зручний час та у зручному місці. Кілька хвилин у Дії, обмін ключами й грошима — і готово. Новий техпаспорт підтягнеться в Дії одразу, а фізичний надійде поштою", - зауважив він.

Міністр підкреслив, що під час купівлі авто через "Дію" водій може обрати ексклюзивні номери серії DI. Також мобільний застосунок перевірить машину на обтяження, арешти та розшук.

"Раптом з ластівкою щось не так — "Дія" не дасть завершити угоду. Вам, як покупцю, залишається тільки подивитися машину на СТО й зробити кілька кліків у застосунку", - наголосив Федоров.

Водночас очільник Мінцифри анонсував "ще один крутий сервіс для водіїв", який зʼявиться у "Дії" протягом 2025 року.

Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, які є досить популярними серед автовласників.

Зауважимо, 55% громадян України використовують електронні послуги, а рівень їх задоволення збільшився до 84% у 2024 році, що на 5% вище порівняно з 2023 роком.