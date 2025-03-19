В Днепропетровской области российские беспилотники нанесли удары по энергосистеме УЗ

Утром 19 марта Россия атаковала дронами энергосистему железной дороги в Днепропетровской области. Однако это не повлияло на движение поездов.



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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за атаки дронов некоторые участки железной дороги остались без электроснабжения, но поезда продолжают курсировать согласно расписанию.

"Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. К счастью без пострадавших. Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзализныци". Работаем над восстановлением", — говорится в сообщении.

В настоящее время работники УЗ работают над устранением последствий атаки и восстановлением питания на поврежденных участках.

Переговоры о прекращении обстрелов энергетических объектов

18 марта президент США Дональд Трамп провел продолжавшийся около двух часов телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь к миру начнется с прекращения обстрелов энергетики .

В Белом Доме отметили, что "лидеры договорились, что движение в мир начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира".

В Кремле сообщили, что Путин согласился прекратить удары по украинской инфраструктуре и энергетике на 30 дней и якобы отдал приказ военным остановить эти атаки.

Напомним, что "Укрзализныця" вносит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это связано с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.