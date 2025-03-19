На Дніпропетровщині російські безпілотники завдали ударів по енергосистемі УЗ

Вранці 19 березня Росія атакувала дронами енергосистему залізниці в Дніпропетровській області. Проте це не вплинуло на рух поїздів.



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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Через атаку дронів деякі ділянки залізниці залишилися без електропостачання, але потяги продовжують курсувати згідно з розкладом.

"Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя без постраждалих. Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда "Укрзалізниці". Працюємо над відновленням", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівники УЗ працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням живлення на пошкоджених ділянках.

Переговори про припинення обстрілів енергетичних об’єктів

18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала близько двох годин. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики.

В Білому Домі зазначили, що "лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру".

У Кремлі повідомили, що Путін погодився припинити удари по українській інфраструктурі та енергетиці на 30 днів і нібито вже віддав наказ військовим зупинити ці атаки.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.