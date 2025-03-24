- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Энергосбыте" заявили, что реальная стоимость отопления в Киеве превышает действующие тарифы на 45-50%
Реальная стоимость отопления домов киевлян на 45-50% выше, чем они платят по тарифу.
Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает Интерфакс-Украина.
О стоимости отопления и тарифах
Экономически обоснованная стоимость отопления в Киеве значительно превышает действующие тарифы – разница составляет около 45-50%.
Это означает, что предприятие недополучает значительные средства, которые могли бы быть направлены на модернизацию тепловой инфраструктуры, улучшение качества услуг и обновление оборудования, подчеркнул Лопатин.
Он обратил внимание, что тариф на отопление и горячую воду остается неизменным 6 лет подряд и по теплу составляет 1654 грн/Гкал, в то время как реальная его стоимость примерно вполовину больше.
Напомним, задолженность жителей Киева за теплоснабжение и горячее водоснабжение с начала отопительного сезона увеличилась на 6,5% и достигла 8 миллиардов гривен. Отметим, что по состоянию на конец 2024 года общий долг киевлян перед "Киевтеплоэнерго" составлял более 7 млрд грн.
Как реструктуризировать долг
Клиенты могут обратиться за реструктуризацией долга во избежание начисления пени и дальнейшего обращения "Киевтеплоэнерго" в суд.
Это можно сделать в центре коммунального сервиса дистанционно или непосредственно в сервисном центре. Договор реструктуризации позволит уплачивать задолженность по частям, не обременяя семейный бюджет.
Об отопительном сезоне в Киеве
С наступлением более теплых дней регионы постепенно начинают готовиться к завершению отопительного сезона. Сейчас подача тепла в жилые дома и социальные учреждения осуществляется без изменений, но города и села уже планируют завершение отопительного периода.
В частности, в столице официально завершили отопительный сезон 2024-2025 годов — батареи начали выключать с 24 марта.
Напомним, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и завершение работы требуется около недели