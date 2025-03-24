В "Энергосбыте" заявили, что реальная стоимость отопления в Киеве превышает действующие тарифы на 45-50%

Реальная стоимость отопления домов киевлян на 45-50% выше, чем они платят по тарифу.

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Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает Интерфакс-Украина.

О стоимости отопления и тарифах

Экономически обоснованная стоимость отопления в Киеве значительно превышает действующие тарифы – разница составляет около 45-50%.

Это означает, что предприятие недополучает значительные средства, которые могли бы быть направлены на модернизацию тепловой инфраструктуры, улучшение качества услуг и обновление оборудования, подчеркнул Лопатин.

Он обратил внимание, что тариф на отопление и горячую воду остается неизменным 6 лет подряд и по теплу составляет 1654 грн/Гкал, в то время как реальная его стоимость примерно вполовину больше.

Напомним, задолженность жителей Киева за теплоснабжение и горячее водоснабжение с начала отопительного сезона увеличилась на 6,5% и достигла 8 миллиардов гривен. Отметим, что по состоянию на конец 2024 года общий долг киевлян перед "Киевтеплоэнерго" составлял более 7 млрд грн.

Как реструктуризировать долг

Клиенты могут обратиться за реструктуризацией долга во избежание начисления пени и дальнейшего обращения "Киевтеплоэнерго" в суд.

Это можно сделать в центре коммунального сервиса дистанционно или непосредственно в сервисном центре. Договор реструктуризации позволит уплачивать задолженность по частям, не обременяя семейный бюджет.

Об отопительном сезоне в Киеве

С наступлением более теплых дней регионы постепенно начинают готовиться к завершению отопительного сезона. Сейчас подача тепла в жилые дома и социальные учреждения осуществляется без изменений, но города и села уже планируют завершение отопительного периода.

В частности, в столице официально завершили отопительный сезон 2024-2025 годов — батареи начали выключать с 24 марта.

Напомним, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и завершение работы требуется около недели