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В "Енергозбуті" заявили, що реальна вартість опалення у Києві перевищує чинні тарифи на 45-50%
Реальна вартість опалення будинків киян на 45-50% вища, ніж вони сплачують за тарифом.
Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, інформує Інтерфакс-Україна.
Про вартість опалення та тарифи
Економічно обґрунтована вартість опалення у Києві значно перевищує чинні тарифи – різниця становить близько 45-50%.
Це означає, що підприємство недоотримує значні кошти, які могли б бути спрямовані на модернізацію теплової інфраструктури, покращення якості послуг та оновлення обладнання, підкреслив Лопатін.
Він звернув увагу, що тариф на опалення і гарячу воду залишається незмінним 6 років поспіль і по теплу складає 1654 грн/Гкал, тоді як реальна його вартість приблизно наполовину більша.
Нагадаємо, заборгованість мешканців Києва за теплопостачання та гаряче водопостачання з початку опалювального сезону збільшилася на 6,5% і досягла 8 мільярдів гривень. Зауважимо, станом на кінець 2024 року загальний борг киян перед "Київтеплоенерго" складав понад 7 млрд грн.
Як реструктуризувати борг
Клієнти можуть звернутись за реструктуризацією боргу, щоб уникнути нарахування пені та подальшого звернення "Київтеплоенерго" до суду.
Це можна зробити в Центрі комунального сервісу дистанційно чи безпосередньо в сервісному центрі. Договір реструктуризації дасть можливість сплачувати заборгованість частинами, не обтяжуючи сімейний бюджет.
Про опалювальний сезон у Києві
З настанням тепліших днів регіони поступово починають готуватися до завершення опалювального сезону. На даний момент подача тепла в житлові будинки та соціальні заклади здійснюється без змін, але міста та села вже планують завершення опалювального періоду.
Зокрема, у столиці офіційно завершили опалювальний сезон 2024–2025 років – батареї почали вимикати з 24 березня.
Нагадаємо, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня