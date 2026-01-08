В энергосистему Украины уже добавлено 911 МВт мощности

В Украине уже высвобождены и добавлены в общую сеть 911 МВт электрической мощности благодаря пересмотру списков объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам очередного заседания энергетического штаба.

По ее словам, объекты, исключенные из списков критической инфраструктуры, переведены на общие графики отключений. Это решение позволило, несмотря на существенное понижение температуры на этой неделе, стабилизировать ситуацию с очередями графиков отключений.

"По состоянию на сегодняшний день уже высвобождены и добавлены в общую сеть 911 МВт электрической мощности. Ожидаем дальнейшего выполнения решения и увеличения этого показателя", — отметила Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что решение не касается школ, больниц, других объектов жизнеобеспечения и объектов ОПК, которые остаются в списках критической инфраструктуры.

В ходе заседания энергетического штаба профильным министерствам и ведомствам были предоставлены задачи по обеспечению стабильной работы энергосистемы в условиях восстановления после вражеских обстрелов и ожидаемого ухудшения погодных условий.

В частности, Минэнерго поручено нарастить запасы необходимых ресурсов, в том числе природного газа, материалов для оперативных ремонтов энергообъектов и бесперебойной работы альтернативных источников энергии. Государственные компании должны обеспечить импорт электроэнергии в требуемых объемах.

Особое внимание правительство уделяет развитию когенерации для повышения энергоустойчивости общин. Минэнерго в недельный срок должно представить план развития когенерации в 2026 году с четкими показателями, механизмами реализации и финансирования.

Также обсужден вопрос поддержки бизнеса. В ближайшее время Минэкономики должно запустить единое окно запросов для предприятий, устанавливающих объекты распределенного поколения, чтобы устранить все барьеры для запуска таких установок.

Кроме того, правительство рассмотрело меры по обеспечению наличия горючего по всей стране и сохранению стабильности цен.

"Продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить тепло и свет в домах украинцев, несмотря на обстрелы и морозы", - подытожила Свириденко.

Ранее сообщалось, что в Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

Из-за такого решения правительства во Львове без электроснабжения остались часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.