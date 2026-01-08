Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В энергосистему Украины уже добавлено 911 МВт мощности

энергетика
Ведомствам были предоставлены задачи для обеспечения стабильной работы энергосистемы. / Юлия Свириденко

В Украине уже высвобождены и добавлены в общую сеть 911 МВт электрической мощности благодаря пересмотру списков объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам очередного заседания энергетического штаба.

По ее словам, объекты, исключенные из списков критической инфраструктуры, переведены на общие графики отключений. Это решение позволило, несмотря на существенное понижение температуры на этой неделе, стабилизировать ситуацию с очередями графиков отключений.

"По состоянию на сегодняшний день уже высвобождены и добавлены в общую сеть 911 МВт электрической мощности. Ожидаем дальнейшего выполнения решения и увеличения этого показателя", — отметила Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что решение не касается школ, больниц, других объектов жизнеобеспечения и объектов ОПК, которые остаются в списках критической инфраструктуры.

В ходе заседания энергетического штаба профильным министерствам и ведомствам были предоставлены задачи по обеспечению стабильной работы энергосистемы в условиях восстановления после вражеских обстрелов и ожидаемого ухудшения погодных условий.

В частности, Минэнерго поручено нарастить запасы необходимых ресурсов, в том числе природного газа, материалов для оперативных ремонтов энергообъектов и бесперебойной работы альтернативных источников энергии. Государственные компании должны обеспечить импорт электроэнергии в требуемых объемах.

Особое внимание правительство уделяет развитию когенерации для повышения энергоустойчивости общин. Минэнерго в недельный срок должно представить план развития когенерации в 2026 году с четкими показателями, механизмами реализации и финансирования.

Также обсужден вопрос поддержки бизнеса. В ближайшее время Минэкономики должно запустить единое окно запросов для предприятий, устанавливающих объекты распределенного поколения, чтобы устранить все барьеры для запуска таких установок.

Кроме того, правительство рассмотрело меры по обеспечению наличия горючего по всей стране и сохранению стабильности цен.

"Продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить тепло и свет в домах украинцев, несмотря на обстрелы и морозы", - подытожила Свириденко.

Ранее сообщалось, что в Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

Из-за такого решения правительства во Львове без электроснабжения остались часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Автор:
Татьяна Гойденко