До енергосистеми України вже додано 911 МВт потужності

В Україні вже вивільнені й додані до загальної мережі 911 МВт електричної потужності завдяки перегляду списків об’єктів критичної інфраструктури.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками чергового засідання енергетичного штабу.

За її словами, об’єкти, які були виключені зі списків критичної інфраструктури, переведені на загальні графіки відключень. Це рішення дозволило, попри суттєве зниження температури цього тижня, стабілізувати ситуацію з чергами графіків відключень.

"Станом на сьогодні вже вивільнені й додані в загальну мережу 911 МВт електричної потужності. Очікуємо подальшого виконання рішення і збільшення цього показника", — зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністерка наголосила, що рішення не стосується шкіл, лікарень, інших об’єктів життєзабезпечення та об’єктів ОПК, які залишаються у списках критичної інфраструктури.

Під час засідання енергетичного штабу профільним міністерствам і відомствам були надані завдання для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах відновлення після ворожих обстрілів та очікуваного погіршення погодних умов.

Зокрема, Міненерго доручено наростити запаси необхідних ресурсів, у тому числі природного газу, а також матеріалів для оперативних ремонтів енергооб’єктів і безперебійної роботи альтернативних джерел енергії. Державні компанії мають забезпечити імпорт електроенергії в необхідних обсягах.

Окрему увагу уряд приділяє розвитку когенерації для підвищення енергостійкості громад. Міненерго у тижневий строк має подати план розвитку когенерації у 2026 році з чіткими показниками, механізмами реалізації та фінансування.

Також обговорено питання підтримки бізнесу. Найближчим часом Мінекономіки має запустити єдине вікно запитів для підприємств, що встановлюють об’єкти розподіленої генерації, аби усунути всі бар’єри для запуску таких установок.

Крім того, уряд розглянув заходи щодо забезпечення наявності пального по всій країні та збереження стабільності цін.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити тепло й світло в домівках українців, попри обстріли і морози", — підсумувала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що в Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

Та через таке рішення уряду у Львові без електропостачання залишилися частина лікарень і весь комунальний електротранспорт.