В каких городах Украины выгоднее всего покупать квартиры

Стоимость жилья и срок его окупаемости по долгосрочной аренде являются ключевыми показателями для тех, кто планирует приобрести недвижимость или рассматривает аренду как альтернативу.

Самый короткий период, когда сумма расходов на аренду жилья покрывает стоимость покупки квартиры, наблюдается в Ужгороде (8,6 лет). При этом Ужгород бьет рекорды строительной активности в Украине третий год и цены на квартиры в городе одни из самых дорогих в стране.

В списке городов, где быстрее всего окупается жилье, попали Днепр (8,9 лет), Луцк (9,8 лет) и Сумы (9,9 лет). Это означает, что при стабильных ценах на аренду жители этих городов могут окупить стоимость квартиры менее чем за десятилетие. К таким выводам пришли аналитики OLX Недвижимость, сравнившие аренду однокомнатной квартиры и покупку ее на вторичном рынке и узнали, скольким годам аренды жилья будет равна его покупка в каждом областном центре Украины.

Согласно данным маркетплейса, больше всего времени нужно для того, чтобы окупилась квартира, в Чернигове – для этого нужно 15,7 лет аренды.

Также самая высокая окупаемость в Киеве – 15,5 лет, Одессе – 15,3 и Виннице – 15,2 года. В этих городах стоимость покупки квартир является относительно высокой по сравнению с уровнем арендных ставок.

Еще более высокие показатели окупаемости зафиксированы в Херсоне (17,9 лет) и Харькове (15,8 лет), однако эти города не показательны, учитывая сложную ситуацию безопасности, в которой они оказались. Стоимость аренды жилья там значительно ниже, чем могла быть при других условиях.

За сколько лет аренды можно выкупить квартиру в разных регионах Украины. Инфографика: OLX Недвижимость

В целом по стране расходы на аренду сопоставимы со стоимостью квартиры примерно за 12-13 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с длительным сроком окупаемости аренда может быть более целесообразной. вариантом, чем покупка .

Как сообщало ранее Delo.ua, аренда квартир в Киеве снова начала дорожать после нескольких месяцев затишья.

Также стало известно, что одесский рынок недвижимости оригинально отреагировал на заявление Трампа об инвестиционной привлекательности города.