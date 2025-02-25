В яких містах України найвигідніше купувати квартири

Вартість житла та термін його окупності через довгострокову оренду є ключовими показниками для тих, хто планує придбати нерухомість або розглядає оренду як альтернативу.

Найкоротший період, коли сума витрат на оренду житла наздоганяє вартість покупки квартири, спостерігається в Ужгороді (8,6 років). При цьому Ужгород б'є рекорди будівельної активності в Україні третій рік поспіль і ціни на квартири в місті одні з найдорожчих в країні.

У списку міст, де найшвидше окупляється житло, потрапили Дніпрі (8,9 років), Луцьк (9,8 років) та у Суми (9,9 років). Це означає, що при стабільних цінах на оренду мешканці цих міст можуть окупити вартість квартири менш ніж за десятиліття. До таких висновків прийшли аналітики OLX Нерухомість, які порівняли оренду однокімнатної квартири та купівлю її на вторинному ринку і дізнались, скільком рокам оренди житла дорівнюватиме його купівля у кожному обласному центрі України.

Згідно з даними маркетплейсу, найбільше часу потрібно для того, щоб окупилась квартира, у Чернігові - для цього потрібно 15,7 років оренди.

Також найвища окупність у Києві - 15,5 років, Одесі - 15,3 та Вінниці - 15,2 роки. У цих містах вартість купівлі квартир є відносно високою порівняно з рівнем орендних ставок.

Ще вищі показники окупності зафіксовані в Херсоні (17,9 років) та Харкові (15,8 років), проте ці міста не є показовим, враховуючи складну безпекову ситуацію у якій вони опинились. Вартість оренди житла там значно нижча, ніж могла б бути за інших умов.

За скільки років оренди можна викупити квартиру у різниз регіонах України. Інфографіка: OLX Нерухомість

Загалом по країні витрати на оренду співмірні з вартістю квартири приблизно за 12-13 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалим терміном окупності оренда може бути більш доцільним варіантом, аніж купівля.

Як повідомляло раніше Delo.ua, оренда квартир у Києві знову почала дорожчати після кількох місяців затишшя.

Також стало відомо про те, що одеський ринок нерухомості відреагував на заяву Трампа про інвестиційну привабливість міста.