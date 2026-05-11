В Киеве на аварийном мосту Патона ограничат движение: что известно

В Киеве на аварийном мосту Евгения Патона до 14 мая частично ограничат движение транспорта в первой полосе по направлению с левого на правый берег в связи с проведением неотложных ремонтных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В коммунальном предприятии "Киевавтодоргород" отметили, что во время планового технического осмотра специалисты обнаружили дефект деформационного шва закрытого типа бетонных плит мостового полотна. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции и возможное образование провала, поврежденный участок будут ремонтировать.

По предварительной оценке экспертов, дефект носит локальный характер и пока не влияет на общее техническое состояние моста. В то же время специалисты отмечают, что повреждение требует оперативного устранения.

Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться до 14 мая.

Водителей призывают учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по городу.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на проектирование противоаварийных работ на мосту имени Евгения Патона в Киеве с ожидаемой стоимостью более 2,2 млн гривен.

Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии

Технический состояние моста Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Как отметил вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Ученые призывают, что к ремонту и реконструкции моста имени Евгения Патона в Киеве нужно браться безотлагательно, чтобы предотвратить аварии и непоправимые последствия.

Что говорят городские власти

Киевская городская государственная администрация пришла к выводу, что мост Патона через реку Днепр в Киеве можно и дальше эксплуатировать, но движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ранее установленных ограничений.

В частности, на мосту Патона установлены следующие ограничения:

запрещен въезд транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн;

максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;

максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;

сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.

Городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года .

В свою очередь в Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что содержание, восстановление и безопасное функционирование находящегося в аварийном состоянии моста Евгения Патона ответственность исключительно города Киева.