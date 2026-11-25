Обустройство понтонных переправ через Днепр в столице в качестве альтернативы мостам сталкивается с нехваткой финансирования и сложными инженерными и погодными условиями.

Как пишет Dilo, об этом сообщила народная депутат Оксана Савчук в эфире "Ранок.LIVE".

По ее словам, несмотря на наличие ресурсов, выделяемых из государственного бюджета и городской государственной администрацией, строительство любых конструкций, связанных с мостовыми переходами, требует значительно больших инвестиций, чем объявленные 1–2 млрд грн.

В то же время, нардепка отметила, что средства для старта необходимых работ в госбюджете, резервном фонде и Министерстве инфраструктуры еще остаются, однако ключевым фактором остается возможность принятия быстрых решений.

"Поэтому, когда мы говорим, там, миллиард-два миллиарда, это не такая большая сумма. Нам кажется, о, это же все супер, это же так много. Нет, это вопрос не такой уж большой, но вопрос возможности быстрых решений", — пояснила Оксана Савчук.

Технические и погодные препятствия

Кроме финансового аспекта, серьезным препятствием является подготовка подъездных путей. Перед установкой понтонной конструкции необходимо обустроить надежное насыпное основание с обоих берегов Днепра.

По словам депутата, ситуацию дополнительно усложняет изменение погодных условий, что создает новые риски для строительства.

"Это то, о чем сейчас говорят, что будут насыпные понтонные переправы. Для того чтобы они состоялись, им нужно с двух сторон насыпать основу, чтобы можно было на что поставить. И это проблема с насыпными заездами", — подчеркнула Савчук.

В Киеве приступили к строительству понтонных переправ

Как заявил глава Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов, в Киеве уже приступили к строительству понтонных переправ через Днепр, которые должны обеспечить минимальный транзит транспорта и проезд автомобилей в случае критического повреждения или разрушения мостов. Завершить эти работы планируется в течение двух-трех месяцев.

Кроме того, по данным министра развития общин, территорий и инфраструктуры Николая Калашника, в Киеве планируется начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов.

В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.