В Киеве уже приступили к строительству понтонных переправ через Днепр, которые должны обеспечить минимальный транзит транспорта и проезд автомобилей в случае критического повреждения или разрушения мостов. Завершить эти работы планируется в течение двух-трех месяцев.

Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов, передает РБК-Украина.

Комментируя вопрос о наличии резервного плана сообщения между берегами Киева на случай, если мосты перестанут функционировать, он рассказал, что город уже перешел к практическому устройству понтонов.

"Если говорить о концептуальных историях - туннелях и так далее - никто не знает, что делать. Единственное, что делается сейчас - реально строятся переправы. Начали строить переправы. В течение 2-3 месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат", - сообщил Бахматов.

Он уточнил, что речь идет именно о понтонных переправах, рассчитанных на минимальный транспортный транзит и проезд спецтранспорта и ключевых автомобилей.

В Киеве построят переправы через Днепр

Отметим, из-за возможных ударов по мостам Киев рискует оказаться разделенным на две части, но понтонные переправы смогут обеспечить только половину автомобильного трафика. В настоящее время через столичные мосты ежедневно проезжает около 600 тысяч автомобилей.

На работы по строительству понтонных переправ выделено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд. возьмут из государственного бюджета, еще 1 млрд. дает Киев.

Также в Киеве построят по меньшей мере два новых мобильных моста благодаря поддержке западных партнеров. Их планируется установить в течение 3-4 месяцев после подготовки подъездных путей.

Кроме того, в Киеве планируется начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины уже приступило к подготовке проекта тоннеля под Днепром в Киеве, который обсудили с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании.

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что строительство простейшего тоннеля без метрополитена под Днепром в Киеве может стоить 400-500 млн долларов. Реализация проекта будет продолжаться около двух-трех лет.

Также народный депутат Александр Качура публиковал официальное письмо от американской компании Robbins и американо-канадской компании ABROOK inc с предложением украинскому правительству по тоннелям под Днепром.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.