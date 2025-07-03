В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве с 3 июля 2025 года временно ограничено движение грузового транспорта в связи с повышением температуры воздуха свыше +28°C.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Патрульной полиции.

Киев ограничил движение фур

3 июля в Киеве введены временные ограничения на движение грузового транспорта из-за высокой температуры воздуха от +28°C и выше.

Запрет касается грузовиков с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн .

Это решение принято для сохранения дорожного покрытия во время жары. Водители могут переждать жаркий период на специально оборудованных площадках для временной стоянки вдоль дорог и у объектов дорожного сервиса.

Кого не касаются ограничения?

Важно, что эти ограничения не распространяются на транспортные средства, перевозящие:

опасные или скоропортящиеся грузы;

живых животных и птицу;

грузы, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года на определенных участках дорог в Киеве и Днепре разрешенная скорость движения увеличена.