У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

У Києві з 3 липня 2025 року тимчасово обмежено рух вантажного транспорту у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°C.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Патрульної поліції.

Київ обмежив рух фур

3 липня у Києві запроваджено тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту через високу температуру повітря — від +28°C і вище.

Заборона стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Це рішення прийнято задля збереження дорожнього покриття під час спеки. Водії можуть перечекати спекотний період на спеціально обладнаних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Кого не стосуються обмеження?

Важливо, що ці обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять:

небезпечні або швидкопсувні вантажі;

живих тварин і птицю;

вантажі, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року на певних ділянках доріг у Києві та Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена.