Агрохолдинг и судостроительная компания "Нибулон" предлагает восстановить регулярные пассажирские речные перевозки в Киеве, чтобы разгрузить и подстраховать сообщение между правым и левым берегами столицы в условиях угроз мостов.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Опыт запусков скоростных судов

"Еще в 2017 году "Нибулон" доказал, что реки могут быть полноценными транспортными артериями. Компания возродила пассажирские перевозки по Днепру и Южному Бугу, вернув украинцам возможность быстро и комфортно путешествовать водой", - напомнили в пресс-службе.

Компания имеет собственное производство пассажирского флота. В частности, в Николаеве она запускала скоростные суда на подводных крыльях "Нибулон Экспресс", вмещающих до 79 пассажиров, развивающих скорость до 65 км/ч и способных преодолевать до 500 км без дозаправки.

Только за первые месяцы работы этими рейсами воспользовались более 20 тысяч пассажиров. В компании убеждены, что в условиях войны этот опыт становится критически важным для городов, нуждающихся в резервных транспортных артериях.

Речные трамваи работали в столице более 30 лет

Регулярные речные трамвайные маршруты функционировали в Киеве с 1961 по 1992 год – тогда суда курсировали от Почтовой площади до устья Десны и Нижних Садов.

После закрытия проект неоднократно пытались возродить, однако каждый раз перезапуск останавливался из-за экономической нерентабельности.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявлял, что между станцией метро "Славутич" на левом берегу Киева и Почтовой площадью на Подоле могут начать курсировать пассажирские суда. Поездка обойдется примерно в 60–80 гривен.

Также сообщалось, что в Киеве планируется начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.