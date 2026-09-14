В Киеве снова частично перекроют движение по Южному мосту: схема ограничений

Коммунальщики предупредили о частичном ограничении движения с левого на правый берег Днепра. Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат с 14:00 15 сентября до 19:00 18 сентября.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Дорожники будут выполнять работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на эстакаде в сторону Корчеватого, двигаясь с левого на правый берег Днепра.

Ремонтные бригады будут работать на первой полосе движения.

Во время работ проезд для автомобилей организуют крайней левой полосой.

В коммунальном предприятии "Киевавтодоргород" призывают водителей заблаговременно планировать свои маршруты с учетом этих ограничений и извиняются за временные неудобства.

Ранее Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Напомним, в начале сентября Киев сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.