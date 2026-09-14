У Києві знову частково перекриють рух Південним мостом: схема обмежень

Комунальники попередили про часткове обмеження руху з лівого на правий берег Дніпра. Рух Південним мостом у Києві частково обмежать з 14:00 15 вересня до 19:00 18 вересня.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Дорожники виконуватимуть роботи з відновлення асфальтобетонного покриття на естакаді у бік Корчуватого, рухаючись із лівого на правий берег Дніпра.

Ремонтні бригади працюватимуть у першій смузі руху.

Під час проведення робіт проїзд для автівок організують крайньою лівою смугою.

У комунальному підприємстві "Київавтошляхміст" закликають водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цих обмежень та перепрошують за тимчасові незручності.

Раніше Київський метрополітен оголосив тендер вартістю понад 54,5 млн грн на розроблення проєктної документації для капітального ремонту Південного мостового переходу через Дніпро. Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії між станціями “Видубичі” та “Славутич”.

Нагадаємо, на початку вересня Київ змінив режим роботи мостів під час повітряних тривог. Тоді для Південного та Подільського мостів передбачили технологічні перекриття на 30 хвилин після оголошення та відбою тривоги.