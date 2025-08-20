В Минобороны уверяют, что оборонные контракты под госгарантии выполняются с опережением графика

По состоянию на август 2025 г. украинские производители оборонной продукции, работающие по контрактам под государственные гарантии в 2024 году, выполняют обязательства с опережением графика на 18%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В рамках этой программы в 2024 году ведомство заключило 11 контрактов с 8 отечественными предприятиями сроком на три года. Общая сумма госгарантий, предусмотренных госбюджетом-2024, превысила 24 млрд. грн.

В рамках контрактов планируется поставка техники и специального оборудования, а именно:

бронированных боевых автомобилей,

медицинских и эвакуационных машин,

грузовой техники специального назначения,

топливозаправщиков,

других средств обеспечения ВСУ.

Минобороны планирует дальнейшее развитие программы заключения контрактов под государственные гарантии. Это позволит усилить возможности Вооруженных Сил Украины и одновременно будет стимулировать устойчивое развитие национальной оборонной промышленности.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Недавно в Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.