В Минобороны уверяют, что оборонные контракты под госгарантии выполняются с опережением графика
По состоянию на август 2025 г. украинские производители оборонной продукции, работающие по контрактам под государственные гарантии в 2024 году, выполняют обязательства с опережением графика на 18%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В рамках этой программы в 2024 году ведомство заключило 11 контрактов с 8 отечественными предприятиями сроком на три года. Общая сумма госгарантий, предусмотренных госбюджетом-2024, превысила 24 млрд. грн.
В рамках контрактов планируется поставка техники и специального оборудования, а именно:
- бронированных боевых автомобилей,
- медицинских и эвакуационных машин,
- грузовой техники специального назначения,
- топливозаправщиков,
- других средств обеспечения ВСУ.
Минобороны планирует дальнейшее развитие программы заключения контрактов под государственные гарантии. Это позволит усилить возможности Вооруженных Сил Украины и одновременно будет стимулировать устойчивое развитие национальной оборонной промышленности.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.
Недавно в Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.