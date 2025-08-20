У Міноборони запевняють, що оборонні контракти під держгарантії виконуються з випередженням графіка

Станом на серпень 2025 року українські виробники оборонної продукції, які працюють за контрактами під державні гарантії у 2024 році, виконують зобов’язання з випередженням графіка на 18%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що у межах цієї програми в 2024 році відомство уклало 11 контрактів з 8 вітчизняними підприємствами строком на три роки. Загальна сума держгарантій, передбачених держбюджетом-2024, перевищила 24 млрд грн.

У рамках контрактів плануються поставки техніки та спеціального обладнання, а саме:

броньованих бойових автомобілей,

медичних та евакуаційних машин,

вантажної техніки спеціального призначення,

паливозаправників,

інших засобів забезпечення ЗСУ.

Міноборони планує подальший розвиток програми укладання контрактів під державні гарантії. Це дозволить посилити спроможності Збройних Сил України та водночас стимулюватиме сталий розвиток національної оборонної промисловості.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.

Нещодавно в Україні запрацювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.