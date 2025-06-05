В НБУ спрогнозировали, как погодные условия и меньшие урожаи повлияют на инфляцию

Инфляция в апреле ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. Летом она начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и будет постепенно направляться в направлении цели 5%. Но погодные условия и торговые войны могут оказать негативное влияние на экономику Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В регуляторе подчеркивают, что инфляция в мае, вероятно, достигла своего локального максимума.

"Оценки НБУ свидетельствуют о дальнейшем росте годовой инфляции в мае, несколько превысившей текущую прогнозную траекторию. На ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая" — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что после замедления базовой инфляции в апреле она продолжила ускоряться в мае. По-прежнему фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных издержек бизнеса, в том числе на оплату труда.

В регуляторе сообщают, что статистика поисковых запросов свидетельствует о понижении внимания к теме инфляции.

В НБУ прогнозируют, что инфляция будет постепенно замедляться.

"Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и будет постепенно направляться в направлении цели 5%. Этому будут способствовать поступления новых урожаев, лучше, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления", а также дальнейшее влияние мер монетарной.

Там добавляют, что траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы будет в значительной степени зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

Нацбанк добавляет, что отдельным весомым риском для инфляции и экономического развития является более существенное, чем сейчас оценивается, негативное влияние погодных условий на нынешние урожаи.

Актуальны также риски, связанные с потенциально менее благоприятными внешними условиями на фоне усиления геополитической неопределенности и деглобализации. В регуляторе прогнозируют, что дальнейшее обострение торговых противоречий между странами может существенно ослабить мировую экономику, что приведет к снижению внешнего спроса и создает угрозу ритмичности международного финансирования.

Ранее в НБУ прогнозировали, что инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025 года и вернувшись к 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.