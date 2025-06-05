В НБУ спрогнозували, як погодні умови та менші врожаї вплинуть на інфляцію

Інфляція у квітні пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Улітку вона почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%. Але погодні умови та торгові війни можуть мати негативний вплив на економіку України.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

У регуляторі наголошують, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму.

"Оцінки НБУ свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні, яка дещо перевищила поточну прогнозну траєкторію. На цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю"- йдеться в повідомленні.

В НБУ зауважують, що після уповільнення базової інфляції у квітні, вона продовжила пришвидшуватися в травні. Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

У регуляторі повідомляють, що статистика пошукових запитів свідчить про зниження уваги до теми інфляції.

У НБУ прогнозують, що інфляція поступово сповільнюватиметься.

"Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%. Цьому сприятимуть надходження нових урожаїв, ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ", - прогнозують в регуляторі.

Там додають, що траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

Нацбанк додає, що окремим вагомим ризиком для інфляції та економічного розвитку є суттєвіший, ніж оцінюється наразі, негативний вплив погодних умов на цьогорічні врожаї.

Актуальними є також ризики, пов’язані з потенційно менш сприятливими зовнішніми умовами на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації. У регуляторі прогнозують, що подальше загострення торговельних суперечностей між країнами може суттєво послабити світову економіку, що призведе до зниження зовнішнього попиту та створюватиме загрози для ритмічності міжнародного фінансування.

Раніше в НБУ прогнозували, що інфляція зростатиме до середини року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.