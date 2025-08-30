Запланована подія 2

В Нью-Йорке согласовали запуск Украинско-американского фонда и партнерство с бизнесом США: результаты встречи

На следующей неделе Украина и США проведут первое заседание совета украинско-американского фонда, также в сентябре в Киев приедет делегация DFC. Это станет важным шагом для запуска работы фонда и расширения экономического сотрудничества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Встреча украинской делегации с американским бизнесом

В Нью-Йорке украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провела встречу с представителями американских компаний. Мероприятие началось минутой солидарности с Украиной после трагических событий в Киеве.

Основными темами обсуждения стали оборона, энергетика, недропользование и инфраструктура. По словам участников, интерес к диалогу оказался больше, чем ожидалось: среди компаний были Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, JP Morgan и другие.

Инвесторы отметили положительные изменения в регуляторной среде Украины, но призвали правительство активнее информировать международный бизнес о новых инвестиционных возможностях. В качестве примера успеха украинского частного сектора прозвучал недавний листинг "Киевстара" на бирже Nasdaq .

Что известно об инвестфонде по восстановлению

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая   Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения   между правительствами Украины и США о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. А 12 мая президент Владимир Зеленский.   подписал закон   о ратификации сделки.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Украинско-американского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Первое заседание совета директоров украинско-американского инвестфонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.

Автор:
Ольга Опенько