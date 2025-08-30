У Нью-Йорку узгодили запуск Українсько-американського фонду та партнерство з бізнесом США: результати зустрічі

Наступного тижня Україна та США проведуть перше засідання ради Українсько-американського фонду, також у вересні до Києва приїде делегація DFC. Це стане важливим кроком для запуску роботи фонду та розширення економічної співпраці.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зустріч української делегації з американським бізнесом

В Нью-Йорку українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком провела зустріч з представниками американських компаній. Захід розпочався хвилиною солідарності з Україною після трагічних подій у Києві.

Основними темами обговорення стали оборона, енергетика, надрокористування та інфраструктура. За словами учасників, інтерес до діалогу виявився більшим, ніж очікувалося: серед компаній були Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan та інші.

Інвестори відзначили позитивні зміни у регуляторному середовищі України, але закликали уряд активніше інформувати міжнародний бізнес про нові інвестиційні можливості. Як приклад успіху українського приватного сектору прозвучав нещодавній лістинг "Київстару" на біржі Nasdaq.

Що відомо про інвестфонд з відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Українсько-американського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Перше засідання ради директорів Українсько-американського інвестфонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.