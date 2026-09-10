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В Одессе запустили тестирование 5G

5G
В Одессе запустили тестирование 5G / Depositphotos

В Одессе запустили пилотное тестирование мобильной связи 5G Средняя скорость передачи данных в сети составляет 600–700 Мбит/с, а максимальная может превышать 1 Гбит/с.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минцифры.

Одесса стала следующим городом в рамках расширения пилотного проекта после Львова, Бородянки, Харькова и Киева.

В Минцифре отмечают, что 5G берет на себя часть мобильного трафика и снижает нагрузку на LTE-сети. Это должно помогать поддерживать стабильную связь в местах с большим количеством пользователей.

Смартфоны с поддержкой технологии обычно подключаются к 5G автоматически в зоне покрытия. Если этого не происходит, в Минцифры советуют проверить, разрешен ли 5G в настройках мобильной сети, обновить операционную систему и выключить режимы экономии заряда или мобильного трафика.

Также для повторной регистрации смартфона в сети можно включить и выключить режим полета или перезагрузить устройство.

Напомним, в июле пилотный 5G запустили в центре Киева. Зона покрытия охватила центральную часть столицы от Майдана Незалежности до Бессарабской площади.

Перед этим 5G начали тестировать в Харькове. Базовые станции заработали в районе Майдана Свободы, а в Харьков пилотные зоны уже действовали во Львове и Бородянке.

Автор:
Татьяна Гойденко

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