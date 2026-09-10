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В Одесі запустили тестування 5G

5G
В Одесі запустили тестування 5G / Depositphotos

В Одесі запустили пілотне тестування мобільного зв’язку 5G. Середня швидкість передачі даних у мережі становить 600–700 Мбіт/с, а максимальна може перевищувати 1 Гбіт/с.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінцифри.

Одеса стала наступним містом у межах розширення пілотного проєкту після Львова, Бородянки, Харкова та Києва.

У Мінцифри зазначають, що 5G бере на себе частину мобільного трафіку та знижує навантаження на LTE-мережі. Це має допомагати підтримувати стабільний зв’язок у місцях із великою кількістю користувачів.

Смартфони з підтримкою технології зазвичай підключаються до 5G автоматично в зоні покриття. Якщо цього не відбувається, у Мінцифри радять перевірити, чи дозволений 5G у налаштуваннях мобільної мережі, оновити операційну систему та вимкнути режими економії заряду або мобільного трафіку.

Також для повторної реєстрації смартфона в мережі можна увімкнути та вимкнути режим польоту або перезавантажити пристрій.

Нагадаємо, у липні пілотний 5G запустили в центрі Києва. Зона покриття охопила центральну частину столиці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Перед цим 5G почали тестувати у Харкові. Базові станції запрацювали в районі Майдану Свободи, а до Харкова пілотні зони вже діяли у Львові та Бородянці.

Автор:
Тетяна Гойденко

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