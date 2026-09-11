В одном из крупнейших банков России обнаружили проблемные кредиты на 8 млрд долларов

Московский кредитный банк (МКБ), входящий в десятку крупнейших банков России по размеру активов и держащий около 8,8 млрд долларов (750 млрд рублей) сбережений граждан, столкнулся со стремительным ростом неплатежей по выданным займам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По состоянию на конец июня 691 млрд рублей (около 8 млрд долларов) ссуд на балансе учреждения отнесли к категории проблемных. Без гарантий возврата оказалось более 27% всех кредитов, предоставленных банком корпоративным клиентам.

Только за первое полугодие этот объем вырос на 28% или на 1,75 млрд долларов (151 млрд рублей). Объем непосредственно просроченных долгов достиг 3,2 млрд. долларов (277 млрд. рублей) и вырос на 70% с начала года.

Кто будет спасать учреждение от краха

МКБ тесно связан с государственной компанией "Роснефть", фактически спасшей его от банкротства в 2017 году благодаря вливанию средств в капитал и размещению долгосрочных депозитов до 2066 года. В прошлом году после появления первых признаков трудностей в банке заменили руководство, а в правление вошли представители подконтрольного нефтяному гиганту Всероссийского банка развития регионов (ВБРР).

Аналитики ожидают, что именно "Роснефть" или Центробанк РФ снова будут поддерживать учреждение денежными вливаниями, поскольку оно является системно значимым и власть не позволит ему упасть.

В то же время, кризис невозврата кредитов нарастает по всей банковской системе России, которая после начала войны стала главным источником финансирования военно-промышленного комплекса. По оценкам российского регулятора, проблемными стали уже 12% активов банков, а граждане с начала года забрали со счетов и вывели в наличные деньги более 30 млрд долларов (2,6 трлн рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что в банковском секторе РФ усугубляется кризис. Российская банковская система и экономика сталкиваются с дефицитом ликвидности. Население снимает с банковских счетов больше наличных денег, чем в 2022 году, а крупный бизнес выводит средства за границу из-за рисков конфискаций, экономической нестабильности и ударов по объектам инфраструктуры.