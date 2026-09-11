В одному з найбільших банків Росії виявили проблемні кредити на 8 млрд доларів

Московський кредитний банк (МКБ), який входить до десятки найбільших банків Росії за розміром активів та тримає близько 8,8 млрд доларів (750 млрд рублів) заощаджень громадян, зіткнувся зі стрімким зростанням неплатежів за виданими позиками.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Станом на кінець червня 691 млрд рублів (близько 8 млрд доларів) позик на балансі установи віднесли до категорії проблемних. Без гарантій повернення опинилося понад 27% усіх кредитів, наданих банком корпоративним клієнтам.

Лише за перше півріччя цей обсяг зріс на 28%, або на 1,75 млрд доларів (151 млрд рублів). Обсяг безпосередньо прострочених боргів сягнув 3,2 млрд доларів (277 млрд рублів) і зріс на 70% від початку року.

Хто рятуватиме установу від краху

МКБ тісно пов'язаний із державною компанією "Роснефть", яка фактично врятувала його від банкрутства у 2017 році завдяки вливанню коштів у капітал і розміщенню довгострокових депозитів до 2066 року. Торік, після появи перших ознак труднощів, у банку замінили керівництво, а до правління увійшли представники підконтрольного нафтовому гіганту Всеросійського банку розвитку регіонів (ВБРР).

Аналітики очікують, що саме "Роснефть" або Центробанк РФ знову підтримуватимуть установу грошовими вливаннями, оскільки вона є системно значущою і влада не дозволить їй упасти.

Водночас криза неповернення кредитів наростає по всій банківській системі Росії, яка після початку війни стала головним джерелом фінансування військово-промислового комплексу. За оцінками російського регулятора, проблемними стали вже 12% активів банків, а громадяни від початку року забрали з рахунків і вивели в готівку понад 30 млрд доларів (2,6 трлн рублів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у банківському секторі РФ поглиблюється криза. Російська банківська система та економіка стикаються з дефіцитом ліквідності. Населення знімає з банківських рахунків більше готівки, ніж у 2022 році, а великий бізнес виводить кошти за кордон через ризики конфіскацій, економічну нестабільність та удари по об'єктах інфраструктури.