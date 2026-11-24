В октябре 2026 года топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС стоили на 29,5% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Наибольший рост цен был зафиксирован в Эстонии, Болгарии и Литве.

Как пишет Dilo, об этом говорится в отчете Евростата.

В целом, ежегодный рост цен на папльное в октябре был выше, чем в августе и сентябре 2026 года в 19 странах ЕС.

В каких странах топливо подорожало больше всего

Больше всего за год горючее подорожало в трех странах, где рост пересек отметку в 40%: Эстония (+44,1 %); Болгария (+ 42,8%); Литва (+ 42,3%).

Еще в 11 странах ЕС цены за год выросли более чем на 30% – от +31,0 % в Хорватии до +36,6 % в Люксембурге и Финляндии.

Меньше всего цены изменились в Венгрии (+ 11,3%), Ирландии (+ 21,5%) и Польше (+ 21,9%).

Ситуация с дизельным топливом в октябре

В октябре по сравнению с сентябрем средние цены на дизель в ЕС снизились на 0,2%. В то же время в 20 странах они выросли. Больше всего – в Ирландии (+6,1%), Швеции (+3,1%) и Румынии (+3%).

В шести странах дизель подешевел. Наибольшее понижение произошло в Польше (-9%), Германии (-5,1%) и Чехии (-3,6%).

Ситуация с бензином в октябре

Что касается цен на бензин, в октябре 2026 года наблюдалось снижение на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на этот вид горючего в прошлом месяце выросли в 16 странах ЕС, в частности в Словении (+ 5,3%), Швеции (+ 4,2%) и на Кипре (+ 3,9%).

В остальных 10 странах блока цены снизились, причем наибольшее падение зафиксировано в Польше (-12,0%), Испании (-6,1%) и Германии (-5,8%). В сентябре 2026 года цены на бензин выросли на 6,7% по сравнению с августом 2026 года.

Какая ситуация на рынке Украины

Более слабый спрос на нефть в США и подготовка сетей к "Черной пятнице" тянут цены на топливо в Украине вниз. Несмотря на новое напряжение на Ближнем Востоке, бензин и дизель через неделю подешевели и в группе, и на АЗС. Эксперты ожидают, что к 27 ноября цены на заправках снизятся еще на 4–5 грн/л. По словам аналитика "Нафторинка" Александра Сиренко, в этот день скидки на бензин и дизельное топливо на АЗС могут составить 5 грн/л и больше.

Только автогаз идет против тренда. Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан предполагает , что на АЗС цены будут оставаться преимущественно неизменными, к тому же он не ожидает существенных скидок на газ до "Черной пятницы" из-за снижения маржинальности, а также ожидания поднятия акцизов на этот вид горючего .

Напомним, в октябре сообщалось, что в течение трех месяцев страны ЕС планируют высвободить 42 млн баррелей стратегических нефтяных запасов, чтобы снизить цены на топливо.