В Польше опровергли заявление своего министра о прекращении финансирования Starlink из-за вето президента Навроцкого

Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий отрицает информацию о том, что вето главы государства Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам повлияет на помощь Украине с услугами спутникового интернета от Starlink.

Как пишет Delo.ua, об этом Богуцкий написал на своей странице в Х.

Он подчеркнул, что Польша не отключает Starlink в Украине, поскольку его работа финансируется на основании положений действующего закона, а проект, поданный в Сейма президентом, сохраняет этот статус-кво.

"Эту президентскую инициативу просто нужно эффективно проработать в польском парламенте в сентябре. То же касается поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте", — подчеркнул Богуцкий.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

При этом в законопроекте также отмечено финансирование других потребностей Украины, включая Starlink (блокируемые через вето).

То есть теперь польский Сейм должен принять измененный закон, убрав часть выплат украинским беженцам, чтобы президент снова не ветировал его.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в настоящее время продолжаются консультации с польской стороной относительно финансирования систем Starlink для страны, пишет "Общественное".

Отключат ли Starlink

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что уже с 1 октября Польша не сможет платить за услуги спутникового интернета от Starlink для Украины из-за вето на законопроект о помощи украинским беженцам.

Минцифры Польши сообщало, что на терминалы Starlink и их подписку для Украины в период с 2022 по 2024 год выделили почти 323 миллиона злотых. В 2025 году стоимость подписки, как ожидается, превысит 77 миллионов злотых.

Денежные средства берут из Фонда помощи, созданного на основании Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. По закону поддержка обеспечения связи через терминалы Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2025 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Недавно Украина стала одной из первых в мире стран, в условиях войны запустившей технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.