У Польщі заперечили заяву свого міністра про припинення фінансування Starlink через вето президента Навроцького

Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заперечив інформацію про те, що вето глави держави Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям вплине на допомогу Україні з послугами супутникового інтернету від Starlink.

Як пише Delo.ua, про це Богуцький написав на своїй сторінці в Х.

Він наголосив, що Польща не вимикає Starlink в Україні, оскільки його робота фінансується на підставі положень чинного закону, а проєкт, поданий до Сейму президентом, зберігає цей статус-кво.

"Цю президентську ініціативу просто потрібно ефективно опрацювати в польському парламенті у вересні. Те саме стосується підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", — підкреслив Богуцький.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

При цьому у законопроекті також зазначено фінансування інших потреб України, включаючи Starlink (які блокуються через вето).

Тобто тепер польський Сейм має ухвалити змінений закон, прибравши звідти частину виплат українським біженцям, щоб президент знову не ветував його.

Натомість Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо фінансування систем Starlink для країни, пише "Суспільне".

Чи відключать Starlink

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вже з 1 жовтня Польща не зможе платити за послуги супутникового інтернету від Starlink для України через вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям.

Мінцифри Польщі повідомляло, що на термінали Starlink та їхню підписку для України у період з 2022 до 2024 року виділили майже 323 мільйони злотих. У 2025 році вартість підписки, як очікується, перевищить 77 мільйонів злотих.

Кошти на це беруть із Фонду допомоги, створеного на підставі Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Згідно із законом, підтримка забезпечення зв’язку через термінали Starlink надається до 30 вересня 2025 року.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2025 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Нещодавно Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.