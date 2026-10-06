Графики возвращаются: в Украине 6 октября будут отключаться свет

6 октября в Украине будут применяться ограничения электроснабжения для промышленности и населения в части регионов с 15:00 до конца суток из-за атак РФ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

По данным ведомства, в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Относительно применения ограничений

6 октября в части регионов с 15:00 до конца суток сегодня будут вынуждены применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 1 очереди) для всех категорий потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

Одна очередь отключений означает около 4 часов без света в сутки для каждой группы.

Также при ухудшении ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения.

О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено экстренные отключения электроэнергии .