В результате российской атаки уничтожен склад "Сільпо" в Киевской области

20 декабря в Бориспольском районе Киевской области российская атака беспилотников привела к уничтожению склада из замороженной продукцией, который принадлежал "Сильпо".

Об этом сообщила пресс-служба Fozzy Group на своей странице в Facebook.

В результате масштабного пожара был потерян товар на сумму более 400 миллионов гривен.

Представители компании отметили, что сейчас работают над перенастройкой логистических процессов для обеспечения бесперебойной поставки продукции.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области уточнила, что возгорание произошло 20 декабря в 00:50 в складском помещении площадью 15 000 кв. м. Ликвидировать пожар удалось только через 15 часов. К тушению привлеклись 72 спасателя и 24 единицы техники.

Очевидно, речь шла о составе "Сильпо". Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, сегодня утром российская ракетная атака нанесла ущерб БЦ "Торонто", в котором размещены офисы компаний Sense Bank, MacPaw (компания по разработке программного обеспечения), а также офис SD Capital, специализирующийся на инфраструктурных проектах и крупных M&A-соглашениях. В офисе SD Capital также работает команда Superhumans Center, занимающаяся протезированием.

Добавим, в результате ракетной атаки по столице погибла один человек, 12 – ранены, пять из них госпитализировали.