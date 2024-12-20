Унаслідок російської атаки знищено склад "Сільпо" в Київській області

20 грудня в Бориспільському районі Київської області російська атака безпілотників призвела до знищення складу замороженої продукції мережі "Сільпо".

Про це повідомила пресслужба Fozzy Group на своїй сторінці у Facebook.

Унаслідок масштабної пожежі було втрачено товар на суму понад 400 мільйонів гривень.

Представники компанії зазначили, що наразі працюють над переналаштуванням логістичних процесів для забезпечення безперебійного постачання продукції.

Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області уточнила, що займання сталося 20 грудня о 00:50 у складському приміщенні площею 15 000 кв. м. Ліквідувати пожежу вдалося лише через 15 годин. До гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки.

Вочевидь, йшлося про склад "Сільпо". Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська ракетна атака завдала шкоди БЦ "Торонто", в якому розміщені офіси компаній Sense Bank, MacPaw (компанія з розробки програмного забезпечення), а також офісу SD Capital, що спеціалізується на інфраструктурних проєктах та великих M&A-угодах. В офісі SD Capital також працює команда Superhumans Center, яка займається протезуванням.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по столиці загинула одна особа, 12 - поранено, п'ять з них госпіталізували.