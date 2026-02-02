В Украине не работает десятая часть станций связи в условиях отключений – Зеленский

В Украине не работает десятая часть станций связи в условиях отключений, и особенно это часто – в сельской местности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он поручил областным руководителям проверить все базовые станции связи.

"По данным МВД Украины, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто это – в сельской местности. Связь должна быть стабильной", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что по состоянию на 2 февраля ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу. Работа системы стабилизирована, но из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными.

Зеленский напомнил, что в течение суток были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах, но отметил, что целенаправленных ударов российских ракет и «шахедов» по энергетической инфраструктуре не было.

Президент подчеркнул, что российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против украинской логистики, прежде железнодорожной. Были, в частности, удары по Днепровщине и Запорожье – именно по объектам железной дороги.

"Сегодня на селекторе определили отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ, министра обороны Украины и руководителя Укрзализныци. Ожидаю выполнение поручений уже сегодня", - рассказал Зеленский.

Он также добавил, что в Киеве до сих пор более 200 домов без отопления – в основном это последствия аварий. Для ремонтной работы привлечены бригады из многих регионов Украины, всего работают более двухсот таких ремонтных бригад.

Зеленский отметил, что также сложная ситуация с отключениями в Одесской области, Кропивницком и области, Полтавщине, Днепровщине, Черкасщине, а также в общинах приграничья с Россией.

Аварийное отключение

10:42 31 января произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Это привело к каскадному отключение в электроэнергетической сети Украины. Из-за масштабного сбоя весь Киев временно оказался без света. В столице и Харькове останавливалось движение метро. Также были разгружены блоки атомных электростанций.

Из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме в Кишиневе и части Молдовы также исчез свет.

Причины аварии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что утренняя авария на линиях электропередач между Румынией и Молдовой, а также на территории Украины произошла из-за сложных погодных условий.

По словам главы государства, никаких признаков диверсионных действий не зафиксировано.

"По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обмерзание линий, автоматические отключения", - пояснил Зеленский.