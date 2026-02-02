Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні не працює десята частина станцій звʼязку в умовах відключень – Зеленський

Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

В Україні не працює десята частина станцій звʼязку в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, він доручив обласним керівникам перевірити всі базові станції зв’язку.

"За даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що станом на 2 лютого ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу. Робота системи стабілізована, але через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними.

Зеленський нагадав, що протягом доби були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але зауважив, що цілеспрямованих ударів російських ракет і «шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було.

Президент підкреслив, що російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти української логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці.

"Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Очікую виконання доручень уже сьогодні", - розповів Зеленський.

Він також додав, що у Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад. 

Зеленський зазначив, що також складна ситуація з відключеннями в Одеській області, Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, Черкащині, а також у громадах прикордоння з Росією. 

Аварійне відключення

10:42 31 січня відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії і Молдови й лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України. Через масштабний збій весь Київ тимчасово опинився без світла. У столиці та Харкові зупинявся рух метро. Також були також розвантажені блоки атомних електростанцій.

Через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі в Кишиневі та частині Молдови також зникло світло.

Причини аварії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ранкова аварія на лініях електропередач між Румунією та Молдовою, а також на території України, сталася через складні погодні умови.

За словами глави держави, жодних ознак диверсійних дій не зафіксовано.

"Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення", - пояснив Зеленський.

Автор:
Світлана Манько