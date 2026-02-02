В Україні не працює десята частина станцій звʼязку в умовах відключень – Зеленський

В Україні не працює десята частина станцій звʼязку в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, він доручив обласним керівникам перевірити всі базові станції зв’язку.

"За даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що станом на 2 лютого ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу. Робота системи стабілізована, але через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними.

Зеленський нагадав, що протягом доби були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але зауважив, що цілеспрямованих ударів російських ракет і «шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було.

Президент підкреслив, що російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти української логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці.

"Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Очікую виконання доручень уже сьогодні", - розповів Зеленський.

Він також додав, що у Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад.

Зеленський зазначив, що також складна ситуація з відключеннями в Одеській області, Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, Черкащині, а також у громадах прикордоння з Росією.

Аварійне відключення

10:42 31 січня відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії і Молдови й лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України. Через масштабний збій весь Київ тимчасово опинився без світла. У столиці та Харкові зупинявся рух метро. Також були також розвантажені блоки атомних електростанцій.

Через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі в Кишиневі та частині Молдови також зникло світло.

Причини аварії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ранкова аварія на лініях електропередач між Румунією та Молдовою, а також на території України, сталася через складні погодні умови.

За словами глави держави, жодних ознак диверсійних дій не зафіксовано.

"Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення", - пояснив Зеленський.