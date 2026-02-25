В Украине подорожают макаронные изделия: как изменится стоимость

Цены на макаронные изделия украинского производства вырастут на 10-12% из-за существенного снижения маржинальности бизнеса в предыдущем году.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил Алексей Надводнюк, аналитик компании ProConsulting, сообщает Союз "Мукомолы Украины".

По его словам, в структуре рынка макаронных изделий доля продукции украинских производителей составляет 43,7%, остальные – импортная продукция.

В то же время Украина является экспортером макаронных изделий - преимущественно макарон быстрого приготовления, которые являются высококонкурентными за счет своего качества.

Надводнюк отметил, что в 2026 году ожидается рост цен на 10-12% на изделия украинского производства в результате снижения маржинальности производства в 2025 году.

Эксперт подчеркнул, что причиной такой динамики разрыв между индексацией цен производителей и фактическими потребительскими ценами в 2025 году.

Надводнюк подчеркнул, что рост цен на отечественную макаронную продукцию может привести к росту доли импортных товаров на рынке.

Среди основных тенденций на рынке эксперт выделил

ценовое давление и промоакции от различных торговых сетей,

рост спроса на премиальные продукты в результате поставки в Украину таких продуктов в рамках гуманитарной помощи,

вытеснение импорта экном- и средним сегментом,

рост доли макарон быстрого приготовления.

Напомним, в 2025 году в Украине было запущено около 10 зерноперерабатывающих предприятий. 40% новых предприятий занимаются производством муки, 30% производят крупы, еще 30% - макароны. Географически они расположены в западной и центральной Украине.

Также агрохолдинг "Западный Буг" строит первую в Украине мельницу, которая будет перерабатывать пшеницу твердого сорта дурум, а также макаронную фабрику. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд. грн.