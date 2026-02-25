Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине подорожают макаронные изделия: как изменится стоимость

макароны
В Украине подорожают макароны / Depositphotos

Цены на макаронные изделия украинского производства вырастут на 10-12% из-за существенного снижения маржинальности бизнеса в предыдущем году.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил Алексей Надводнюк, аналитик компании ProConsulting, сообщает Союз "Мукомолы Украины".

По его словам, в структуре рынка макаронных изделий доля продукции украинских производителей составляет 43,7%, остальные – импортная продукция.

В то же время Украина является экспортером макаронных изделий - преимущественно макарон быстрого приготовления, которые являются высококонкурентными за счет своего качества.

Надводнюк отметил, что в 2026 году ожидается рост цен на 10-12% на изделия украинского производства в результате снижения маржинальности производства в 2025 году.

Эксперт подчеркнул, что причиной такой динамики разрыв между индексацией цен производителей и фактическими потребительскими ценами в 2025 году.

Надводнюк подчеркнул, что рост цен на отечественную макаронную продукцию может привести к росту доли импортных товаров на рынке.

Среди основных тенденций на рынке эксперт выделил

  • ценовое давление и промоакции от различных торговых сетей,
  • рост спроса на премиальные продукты в результате поставки в Украину таких продуктов в рамках гуманитарной помощи,
  • вытеснение импорта экном- и средним сегментом,
  • рост доли макарон быстрого приготовления.

Напомним, в 2025 году в Украине было запущено около 10 зерноперерабатывающих предприятий. 40% новых предприятий занимаются производством муки, 30% производят крупы, еще 30% - макароны. Географически они расположены в западной и центральной Украине.

Также агрохолдинг "Западный Буг" строит первую в Украине мельницу, которая будет перерабатывать пшеницу твердого сорта дурум, а также макаронную фабрику. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько