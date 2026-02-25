В Україні подорожчають макаронні вироби: як зміниться вартість

Ціни на макаронні вироби українського виробництва зростуть на 10-12% через суттєве зниження маржинальності бізнесу в попередньому році.

Як пише Delo.ua, про це заявив Олексій Надводнюк, аналітик компанії ProConsulting, повідомляє Спілка "Борошномели України".

За його словами, у структурі ринку макаронних виробів частка продукції українських виробників складає 43,7%, решта - імпортна продукція.

Водночас Україна є й експортером макаронних виробів - переважно макаронів швидкого приготування, які є висококонкурентними за рахунок своєї якості.

Надводнюк зауважив, що у 2026 році очікується зростання цін на 10-12% на вироби українського виробництва внаслідок зниження маржинальності виробництва у 2025 році.

Експерт підкреслив, що причиною такої динаміки є розрив між індексацією цін виробників і фактичними споживчими цінами у 2025 році.

Надводнюк наголосив, що зростання цін на вітчизняну макаронну продукцію може призвести до зростання частки імпортних товарів на ринку.

Серед основних тенденцій на ринку експерт виокремив

ціновий тиск та промоакції від різних торговельних мереж,

зростання попиту на преміальні продукти внаслідок постачання до України таких продуктів в межах гуманітарної допомоги,

витіснення імпорту екном- та середнім сегментом,

зростання частки макаронів швидкого приготування.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні було запущено близько 10 зернопереробних підприємств. 40% нових підприємств займаються виробництвом борошна, 30% виготовляють крупи, ще 30% - макарони. Географічно вони розташовані на західній і центральній Україні.

Також агрохолдинг "Західний Буг" будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Загальні інвестиції в проєкт становитимуть 1 млрд грн.