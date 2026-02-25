- Категорія
В Україні подорожчають макаронні вироби: як зміниться вартість
Ціни на макаронні вироби українського виробництва зростуть на 10-12% через суттєве зниження маржинальності бізнесу в попередньому році.
Як пише Delo.ua, про це заявив Олексій Надводнюк, аналітик компанії ProConsulting, повідомляє Спілка "Борошномели України".
За його словами, у структурі ринку макаронних виробів частка продукції українських виробників складає 43,7%, решта - імпортна продукція.
Водночас Україна є й експортером макаронних виробів - переважно макаронів швидкого приготування, які є висококонкурентними за рахунок своєї якості.
Надводнюк зауважив, що у 2026 році очікується зростання цін на 10-12% на вироби українського виробництва внаслідок зниження маржинальності виробництва у 2025 році.
Експерт підкреслив, що причиною такої динаміки є розрив між індексацією цін виробників і фактичними споживчими цінами у 2025 році.
Надводнюк наголосив, що зростання цін на вітчизняну макаронну продукцію може призвести до зростання частки імпортних товарів на ринку.
Серед основних тенденцій на ринку експерт виокремив
- ціновий тиск та промоакції від різних торговельних мереж,
- зростання попиту на преміальні продукти внаслідок постачання до України таких продуктів в межах гуманітарної допомоги,
- витіснення імпорту екном- та середнім сегментом,
- зростання частки макаронів швидкого приготування.
Нагадаємо, у 2025 році в Україні було запущено близько 10 зернопереробних підприємств. 40% нових підприємств займаються виробництвом борошна, 30% виготовляють крупи, ще 30% - макарони. Географічно вони розташовані на західній і центральній Україні.
Також агрохолдинг "Західний Буг" будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Загальні інвестиції в проєкт становитимуть 1 млрд грн.