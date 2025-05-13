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В Украине построят новый лоцманский катер за 132 млн грн

катер
Фото: АМПУ

Филиал «Дельта-Лоцман» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) заключил договор на строительство нового лоцманского катера с украинским производителем.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

Катер за 132 млн. грн.

Отмечается, что процедура закупки уже прошла проверку, а Антимонопольный комитет своим решением подтвердил ее соответствие требованиям законодательства о публичных закупках.

Стоимость контракта составляет 132 млн. грн.

Заключение этого договора является очередным этапом в реализации стратегической программы по обновлению технического флота АМПУ. Новое судно будет задействовано для обеспечения безопасности судоходства и лоцманского проведения судов в акваториях украинских портов.

АМПУ последовательно выполняет свои ключевые задачи: обеспечение безопасности навигации, поддержка логистических маршрутов и развитие портовой инфраструктуры. Важным приоритетом остается привлечение украинских предприятий к реализации проектов модернизации.

«Заказ нового катера отечественного производства – это не только укрепление операционных способностей флота, но и вклад в поддержку украинской промышленности и рабочих мест в условиях военного положения», – подчеркнули в АМПУ.

Обновление флота

С начала действия военного положения лоцманский флот АМПУ уже пополнен тремя новыми судами, очередной заказ станет четвертым в запланированной программе обновления.

В 2024 году Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало строительство нового судна для АМПУ. Оно работает в порту Рени.

В декабре 2024 года на Дунае начал работу лоцманский катер "Болотин", построенный при поддержке Программы USAID в Турции.

В апреле 2025 года на новом катере "Лоцман Чеберяков" прошла торжественная церемония поднятия флага. Он пополнил флот портов Дуная. Он стал вторым катером, построенным на Измирской судоверфе в Турции, и третьим, профинансированным американскими партнерами.

Автор:
Светлана Манько