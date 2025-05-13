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В Україні збудують новий лоцманський катер за 132 млн грн

катер
Фото: АМПУ

Філія «Дельта-Лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) уклала договір на будівництво нового лоцманського катера з українським виробником. 

Про це повідомила пресслужба АМПУ.

Катер за 132 млн грн

Зазначається, що процедура закупівлі вже пройшла перевірку, а Антимонопольний комітет України своїм рішенням підтвердив її відповідність вимогам законодавства про публічні закупівлі.

Вартість контракту становить 132 млн грн.

Укладення цього договору є черговим етапом у реалізації стратегічної програми з оновлення технічного флоту АМПУ. Нове судно буде задіяне для забезпечення безпеки судноплавства та здійснення лоцманського проведення суден в акваторіях українських портів.

АМПУ послідовно виконує свої ключові завдання: забезпечення безпеки навігації, підтримка логістичних маршрутів та розвиток портової інфраструктури. Важливим пріоритетом залишається залучення українських підприємств до реалізації проєктів з модернізації.

«Замовлення нового катера вітчизняного виробництва — це не лише зміцнення операційних спроможностей флоту, а й внесок у підтримку української промисловості та робочих місць в умовах воєнного стану», — підкреслили в АМПУ.

Оновлення флоту

Від початку дії воєнного стану лоцманський флот АМПУ вже поповнено трьома новими суднами, чергове замовлення стане четвертим у запланованій програмі оновлення.

У 2024 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало будівництво нового судна для АМПУ.  Воно працює в порту Рені.

У грудні 2024 року на Дунаї розпочав роботу лоцманський катер "Болотін", збудований за підтримки Програми USAID у Туреччині.

У квітні 2025 року на новому катері "Лоцман Чеберяков" відбулась урочиста церемонія підняття прапора. Він поповнив флот портів Дунаю. Він став другим катером, збудованим на Ізмірській судноверфі у Туреччині, та третім, профінансованим американськими партнерами. 

Автор:
Світлана Манько