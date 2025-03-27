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В Украине повышены страховые выплаты, максимальное увеличение – 1500 грн

выплаты, страховые выплаты, социалка
Выплаты автоматически проиндексированы с учетом роста потребительских цен / Freepik

Ежегодное перечисление ежемесячных страховых выплат потерпевшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим право на выплаты в случае смерти потерпевшего, произошло с 1 марта 2025 года.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В этом году коэффициент повышения составляет 1,115 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №209 от 25 февраля 2025 года.

Выплаты автоматически проиндексированы с учетом роста потребительских цен и средней заработной платы.

Максимальное увеличение ежемесячной страховой выплаты после перерасчета составит 1500 гривен. Индексированные выплаты за март поступят в апреле.

Добавим, правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещенных лиц, украинцев за границей и на временно оккупированных территориях.

Кроме того, было упрощено назначение социальных стипендий студентам из уязвимых категорий граждан. Теперь дети из льготных категорий (ВПЛ, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы) смогут получать социальную стипендию от государства и после достижения 18-го возраста до 23-х лет включительно.

Автор:
Татьяна Гойденко