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В Україні підвищено страхові виплати, максимальне збільшення – 1 500 грн
Щорічне перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також особам, які мають право на виплати у разі смерті потерпілого, відбулося з 1 березня 2025 року.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Цього року коефіцієнт підвищення становить 1,115 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №209 від 25 лютого 2025 року.
Зазначається, що виплати автоматично проіндексовані з урахуванням зростання споживчих цін та середньої заробітної плати.
Максимальне збільшення щомісячної страхової виплати після перерахунку становитиме 1 500 гривень. Індексовані виплати за березень надійдуть у квітні.
Додамо, уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.
Окрім цього, було спрощено призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян. Відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-го віку до 23-х років включно.